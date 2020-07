Lille accueille la bande dessinée

Expo BD publique dès le dimanche 26 juillet

Ateliers pour enfants avec Mig et Winoc









Il devait y avoir cinq Villages-BD estampillés dans toute la France, et finalement, Lille ouvre le bal. Du 26 juillet au 9 août, la grande tournée démarre, avec deux semaines consacrées au 9e Art. Ateliers pour enfants, exposition, et une intégration de cet événement aux Escales de l’été, tout est structuré pour que, malgré tout, les bulles vivent…Installé à la Gare Saint-Sauveur, haut lieu culturel situé en plein cœur de la ville, le « Village-BD » proposera des animations s’articulant autour de deux grands axes.Pensée et conçue autant pour les néophytes que pour les amateurs éclairés, l’exposition donnera à voir les différentes facettes du 9e art : le décryptage de la création d’une bande dessinée, des focus illustrés et explicatifs sur les nombreux genres et styles de BD, et une vision d’ensemble du 9e art à travers le monde. L’exposition sera visitable jusqu’au 9 août « hors temps ateliers ».Du 27 au 31 juillet, quatre ateliers par jour - deux le matin de 10 h à 12 h et deux l’après-midi de 14 h à 16 h – animés par deux auteurs originaires de la région, Mig et Winoc, seront proposés au jeune public.Quarante enfants lillois âgés de 8 à 13 ans, n’ayant pas la possibilité de partir en vacances, profiteront de ce véritable stage de création de bandes dessinées, dispensé sur 5 jours par les deux artistes.Après Lille, ce sera à Brest que le « Village-BD » s’installera les 19 et 20 septembre, à l’occasion des prochaines Rencontres brestoises de la BD ; puis ce sera au tour de Marseille de se faire ville-accueillante, les 17 et 18 octobre.