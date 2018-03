Locke & Key : nouvel échec pour Joe Hill alors qu'Hulu abandonne le projet

Et le deuxième essai ne transformera pas plus : le comics de Joe Hill, Locke & Key, qui devait sortir chez Hulu, vient d’être annulé. La série télévisée prévue pour la chaîne de streaming n’aura connu qu’un épisode pilote. Et le nouveau patron ne veut plus de cette production.







Par le passé, la Fox avait déjà tenté de se plonger dans l’univers plutôt sombre de l’auteur, voilà quelques années. Mais lors de l’entrée en production, la chaîne avait finalement reculé, et, depuis 2011, on n’en avait plus entendu parler. À l’exception du trailer ci-dessous, avec Sarah Bolger, Miranda Otto et Nick Stahl, présenté durant la Comic-Con de 2011.

Et puis, Hulu, dans sa grande prévenance, avait choisi de se repencher sur l’histoire : en 2016. Le pitch est le suivant :



Keyhouse : un étrange manoir de la Nouvelle-Angleterre. Un manoir hanté, dont les portes peuvent transformer ceux qui osent les franchir… Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Bode et Kinsey découvrent leur nouvelle demeure, croyant y trouver le refuge dont ils ont besoin pour panser leurs plaies. Mais une ténébreuse créature les y attend pour ouvrir la plus terrifiante de toutes les portes…

La série avait été publiée en 6 tomes chez Milady Graphics, traduite par Maxime le Dain. Elle sera reprise chez l’éditeur Bragelonne, à travers le label Hi Comics. On se souviendra également que le comics avait fait l’objet d’une adaptation sur Instagram, des plus intéressantes, avec le concours d’Audible.

Alors, dernier espoir ? Amazon ou Netflix, voire Apple, qui pour le moment n’avancent aucune bille sur le rachat des droits. Les négociations ont peut-être commencé, mais sont encore loin d’être achevées...