Lorca, Dali, Bunuel : une autre histoire de l’Espagne

AVANT-PARUTION – La Résidence des étudiants de Madrid s’est ouverte en 1919 à un jeune andalou, Federico García Lorca, plein de rêves romantiques. C’est là qu’il a développé sa créativité et qu’il s’est forgé son identité. C’est aussi dans cette résidence qu’il a rencontré d’autres génies : Luis Buñuel, Salvador Dalí… Federico y est resté jusqu’en 1928.









Garcia Lorca, Dali, Buňuel et les autres, Le labo artistique du Madrid des Années 1920… est un roman graphique publié chez Marabulles, conçu et dessiné par Susanna Martín Segarra. Il rend hommage aux protagonistes d’une période historique, culturelle et humaine qui a marqué l’Espagne. ActuaLitté vous propose d'en découvrir les premières pages, en avant-première.



Susanna Martín Segarra est née à Barcelone en 1976. Enfant, elle apprit à lire et à dessiner grâce aux bandes dessinées qui traînaient chez ses parents. À partir de ce moment, elle se mit à en créer et devint professionnelle en 2009. Elle est licenciée en histoire et diplômée en illustration et arts muraux.



Elle est coauteure d’Alice dans le monde réel et Sansamba avec Isabel Franc, et auteure du roman graphique Sourires de Bombay. Et récemment coauteure d’Annemarie avec María Castrejón, roman graphique sur Annemarie Schwarzenbach.









[à paraître 4/09] Susanna Martín Segarra, trad. Michel Boschet — García Lorca et les autres… — Éditions du Chêne – 9782501146814 – 17,95 €