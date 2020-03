Louise Pikovsky, morte à Auschwitz : du documentaire à la BD

L’histoire de Louise Pikovsky, lycéenne juive morte à Auschwitz en 1944, dont Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24, a reconstitué la courte existence dans le documentaire Si je reviens un jour. Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky , est adaptée en bande dessinée (sortie ce 11 mars). Cet album intègre un dossier pédagogique dans lequel sont rassemblées les photos et lettres de Louise Pikovsky conservées par le Mémorial de la Shoah.Diffusé sur France 24 en mars 2017 en français, en arabe et en anglais, le documentaire, qui a reçu de nombreux Prix, a déjà été projeté et donné lieu à des conférences dans plusieurs villes en France, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Israël, en Chine, en Russie, en Italie, en Allemagne, en Ukraine, en Grèce, en Suisse… Il est aussi largement diffusé dans les établissements scolaires en France et à l’étranger, où la journaliste Stéphanie Trouillard se rend autant que possible pour présenter son travail aux élèves.En 2010, lors d’un déménagement au sein du lycée Jean-de-La-Fontaine, dans le XVIe arrondissement de Paris, des lettres et des photographies ont été trouvées dans une vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d’années, ces documents appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Plusieurs mois durant, cette jeune lycéenne a correspondu avec sa professeure de lettres.Son dernier courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle est arrêtée avec sa famille. Internés à Drancy, le père, la mère et les quatre enfants ont été déportés à Auschwitz. Ils n’en reviendront pas.Informée de cette découverte, Stéphanie Trouillard, journaliste de France 24, a prêté main-forte à une professeure de l’établissement qui souhaitait reconstituer le parcours de cette jeune fille. À partir des documents de Louise, elles ont pu retrouver des témoins, des cousins éloignés et des anciennes élèves.Ce documentaire raconte ce travail de mémoire, qui les mènera jusqu’à Jérusalem. Il rend enfin la parole à Louise, une élève particulièrement douée, qui n’a pas pu vivre l’existence brillante à laquelle elle semblait destinée.Un album réalisé en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.[à paraître 11/03] Stéphanie Trouillard et Thibaut Lambert – Si je reviens un jour... Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky – Des ronds dans l’O – 9782374180847 – 20 €