Lucien retrouve le toit de la gare d'Angoulême : Margerin comblé

Lucien, l'ancien - Sylvain Naudin, CC BY SA 2.0





Relookée légèrement, et quelque peu époussetée, la statue de 80 kg a retrouvé sa place ce 7 janvier, sur le toit de la gare. Le dernier train parti, Lucien et son perfecto noir ont été hissés sur les hauteurs, retrouvant le sol angoumoisin, après quelques mois de cure en Belgique.Originellement, cette représentation ne devait être qu’éphémère, mais le travail réalisé en 1998 par François Cortes en polystyrène et mousse aura finalement résisté aux années, tant bien que mal. Décapitée par des vandales en 2014, elle aura connu la tempête de 1999, mais finalement, le rocker reste en place.Avec l’approche du festival de la BD, prochainement, ce sera l’occasion rêvée pour la redécouvrir… Et de replonger dans les différents tomes publiés. D’ailleurs, Hachette Comics devait publier début janvier un recueil réunissant quelque 200 dessins de Margerin, dont certains inédits. Dans les petits papiers de Lucien et de sa bande allait passer en revue les grands sujets de Lucien/Frank, moto, rock, amis, bistrot et sport, évidemment.