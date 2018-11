Lucky Luke, un cow-boy à Paris : découvrir les premières planches

Editeur : Lucky Comics

Genre :

Total pages : 48

Traducteur :

ISBN : 9782884714532



Lucky Luke T.8 ; un cow-boy à Paris

de Achde ; Jul ; Morris

Le sculpteur français Auguste Bartholdi fait une tournée spectaculaire aux Etats-Unis pour lever des fonds qui lui permettront d'achever la future Statue de la liberté. Mais plusieurs incidents visent la statue et même directement Bartholdi. Lucky Luke est missionné pour escorter le Français, et ce, jusqu'à Paris. C'est un choc culturel pour le cowboy qui, non content de traverser l'Atlantique pour la première fois, découvre la splendeur de la ville lumière, et le mode de vie de ses autochtones, les parisiens.

J'achète ce livre grand format à 10.95 €