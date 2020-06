Lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans l'industrie des comics

Le Comic Book Legal Defense Fund, organisation non lucrative de défense des créateurs de comics, a récemment été pointé du doigt pour avoir protégé Charles Brownstein, son directeur, accusé d'agression sexuelle 14 ans auparavant. L'organisme a finalement accepté sa démission et tenu à mettre à jour l'ensemble de son conseil d'administration. Et met en place une formation afin de prévenir et de lutter contre les violences sexuelles et sexistes.







Pour rappel, cette semaine, dans la foulée



En cause, un article datant de 2006 qui évoquait le témoignage de Taki Soma, autrice de bandes dessinées. Cette dernière accusait le directeur de l'organisation d'agression sexuelle.



Face à l'indignation d'un grand nombre de créateurs et créatrices de l'industrie, le CBLDF a annoncé la démission de Charles Brownstein. Une décision, que l'organisme avait qualifiée de « premier pas vers l'instauration d'une plus grande confiance et d'une compréhension de notre mission et de la manière dont nous la remplissons ».



Dans un communiqué publié ce 25 juin 2020, le Comic Book Legal Defense Fund a présenté plusieurs mesures en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.



Est réaffirmé son soutien aux victimes potentielles de Charles Brownstein, mais également la mise à jour de son conseil d’administration, en ce moment même.



« Le conseil d’administration du CBLDF procède actuellement à un examen complet à la fois sur les pratiques relatives à la gestion, mais également sur d’autres points où nous n’avons pas été à la hauteur », peut-on lire dans le document.



« Nous avons à cœur de répondre aux besoins de l’industrie moderne à travers nos missions, et nous le ferons avec la contribution de notre personnel, d’experts et de toute la communauté du 9e art. » Pour rappel, cette semaine, dans la foulée de nombreuses accusations de sexisme et de comportements inappropriés de la part de certains auteurs de comics, le Comic Book Legal Defense Fund s'est retrouvé au cœur d'une polémique.En cause, un article datant de 2006 qui évoquait le témoignage de Taki Soma, autrice de bandes dessinées. Cette dernière accusait le directeur de l'organisation d'agression sexuelle.Face à l'indignation d'un grand nombre de créateurs et créatrices de l'industrie, le CBLDF a annoncé la démission de Charles Brownstein. Une décision, que l'organisme avait qualifiée de « premier pas vers l'instauration d'une plus grande confiance et d'une compréhension de notre mission et de la manière dont nous la remplissons ».Dans un communiqué publié ce 25 juin 2020, le Comic Book Legal Defense Fund a présenté plusieurs mesures en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.Est réaffirmé son soutien aux victimes potentielles de Charles Brownstein, mais également la mise à jour de son conseil d’administration, en ce moment même.« Le conseil d’administration du CBLDF procède actuellement à un examen complet à la fois sur les pratiques relatives à la gestion, mais également sur d’autres points où nous n’avons pas été à la hauteur », peut-on lire dans le document.« Nous avons à cœur de répondre aux besoins de l’industrie moderne à travers nos missions, et nous le ferons avec la contribution de notre personnel, d’experts et de toute la communauté du 9e art. »