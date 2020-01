Luz adapte Vernon Subutex : “Ce mec est un putain de génie” (Despentes)

Luz, à Angoulême (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Les coulisses de la BD, par Luz

Grand succès de Virginie Despentes, en trois tomes, Vernon Subutex, à l'origine publié par les éditions Grasset, sera bientôt adapté en bande dessinée par Lux, après une diffusion en série sur Canal Plus. Une nouvelle étape pour l'oeuvre, que Virginie Despentes ne souhaitait pas, à l'origine. « Les gens avaient l'air contents du roman, le plus simple était de laisser les choses telles qu'elles étaient. »Néanmoins, l'idée de Luz dessinant Vernon Subutex a fait son chemin : en octobre 2018, Luz envoie un mail à Despentes pour formaliser la collaboration. « On s'est revus chez moi le lendemain du Goncourt de Nicolas Mathieu, et de cette réunion de travail je ne garde aucun souvenir parce qu'il n'y a pas eu je crois de timitidité ni de temps d'adaptation », écrit Despentes.Pour Luz, le travail sur l'oeuvre d'une autre — il avait déjà signé Ô vous, frères humains, adapté d'Albert Cohen, chez Futuropolis en 2016 — lui a permis de sortir de l'isolement dans lequel il s'était muré après les attentats ayant visé Charlie Hebdo.« J'avais lu le premier tome, mais j'avais peur d'aller sur les deux d'après. Et jamais je m'étais dit que j'en ferai l'adaptation, je ne suis même pas posé la question. Et quand on a commencé à se contacter, je me suis forcé, pas parce que je n'avais pas envie, mais parce qu'émotionnellement ce n'était pas facile. D'un coup, quelqu'un me permettait de revoir les gens que je connaissais, aussi », explique-t-il.Le premier tome de l'adaptation, qui en comptera deux, sera publié à l'automne 2020.[À paraitre automne 2020] Despentes et Luz - Vernon Subutex - Albin Michel - 978-2-226-44653-4