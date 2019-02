Magus of Library : “Lire ouvre l’esprit, le cœur, et pourrait même sauver la vie”

< >

Magus of the Library est une ode à la lecture et un formidable appel à l’aventure. Au carrefour des Mille et Une Nuits, des récits de pirates et de l’heroic fantasy, c’est un terrain de jeu rêvé pour l’enfant qui sommeille en nous !« Lire ouvre l’esprit et le cœur, et pourrait même vous sauver la vie… »Shio, ce nouveau héros, le prouvera plus d’une fois au cours de ses péripéties ! En attendant la sortie de cette magnifique invitation à l’évasion livresque encensée au Japon, Ki-oon propose d’en découvrir les premières pages…[à paraître 7/03] Izumi Mitsu – Magus of the Library – ki-oon – 9791032704677 – 7,90 €