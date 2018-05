Maintenant qu'il a trouvé la voie, Tintin montre l'heure

C'est une nouvelle digne du Petit Vingtième, le journal du célèbre reporter : la saga inventée par Hergé se poursuit désormais au poignet avec une collection de montres ! Sobres, ludiques, sportives, classiques, citadines ou juniors : elles s'adressent à un public de 7 à 77 ans. Déclinée en 4 modèles, 3 univers et au total 24 pièces, la Collection Tintin permet à tous de vivre à l'heure du héros légendaire et de ses joyeux compagnons.





collection Tintin & Co - à partir de 149 €





De cadran en cadran, les thèmes sélectionnés allient bonne humeur, originalité et authenticité grâce à des images en ligne directe des albums. Modernité du design et qualité des matières (acier, cuir, nubuck, silicone ultra doux) servent ce bel hommage à la célèbre série des aventures de Tintin conçue et dessinée par Hergé dès 1929.

La collection s'explore en trois univers : les premières investigations de Tintin au pays des Soviets (1930), l'aventure lunaire (1953) et un souriant clin d'œil aux personnages vedettes.





autres exemples





L'étendue des tailles de XS à L (28 à 44 mm), la palette des couleurs et la recherche des détails parlent à chaque génération : Tintinophiles passionnés, adultes nostalgiques, fans de bandes dessinées, enfants impatients de découvrir les aventures de leur nouvel ami ou encore fashionistas en quête d'accessoires eye-catching... Toutes ces montres sont des productions de la société Moulinsart, chargée des droits sur l'oeuvre de Hergé.