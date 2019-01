Mamie, elle est particulière : à Amiens, on fête la BD et les grand-mères

Affiche du concours On a Marché sur la Bulle ©Steve Baker

Ce concours est ouvert à tous les fans de bande dessinée. Afin de participer, il faut cependant répondre aux trois critères suivants : résider dans la région des Hauts-de-France, ne pas avoir été publié dans une revue professionnelle et ne pas avoir gagné une des éditions précédentes de ce concours dans la catégorie représentée.L’objectif est de produire 1 à 2 planches de bande dessinée maximum traitant du thème imposé cette année. Au dos devront être inscrits le nom et prénom, l’âge et l’adresse du candidat ainsi que sa classe s’il est scolarisé accompagné d’une adresse mail. La date limite de livraison de la création au local de l’association est le 8 mai 2019 au plus tard.De nombreux gagnants de ce concours comme David François, Damien Cuvillier, Sébastien Vastra sont devenus, par la suite, des professionnels de bande dessinée.Les gagnants de chaque catégorie seront récompensés d’un bon d’achat en bande dessinée d’une valeur de 150 €. Des lots complémentaires viendront récompenser les finalistes et tous les participants se verront également offrir des entrées gratuites pour le festival.La remise des prix aura lieu le dimanche 2 juin 2019 à 15 h lors du 24ème Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens.Envoyez vos créations à l’adresse suivante : Association On a Marché sur la Bulle — 147b rue Dejean 80000 Amiens