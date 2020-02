Manga : au Japon, le numérique sauve les résultats de 2019

librairie à Tokyo - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Avec 1543 milliards de yens, le marché affiche une croissance de 0,2 % qui permet de souffler : depuis 2014, le secteur manga au Japon ne cessait d’accuser le coup. C’est aussi à partir de cette époque que le marché numérique a été pris en compte. Pour autant, l’arbre ne peut cacher la forêt — littéralement : les ventes papier fondent de 4,3 %, quand le numérique augmente de 23,9 %.En somme, les manga papier réalisent 1236 milliards ¥ contre 307,2 milliards ¥ pour le numérique. En regard de 2015, c’est deux fois ce que représentait le marché alors. Pour finir, en 2019, le segment numérique représente 19,9 % des ventes — contre 16,1 % en 2018.Sauf que… voilà quinze années que le marché de l’imprimé diminue — sauf pour les tomes compilant plusieurs histoires, qui remonte de 4 %. De fait, à l’été 2018, les éditeurs ont augmenté le prix de ces volumes, ce qui a eu pour conséquence non d’effrayer les clients, mais de redonner un souffle économique. On cite notamment l’exemple de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, qui aura connu une belle envolée.Côté numérique, pour y revenir, le format natif aurait enregistré une hausse de 29,5 %, pour représenter 259,3 milliards ¥ — soit 84,4 % du numérique au global. On souligne également que la fin de mangamura, site de piratage notoire, survenue en avril 2018, aurait aidé le secteur.Les trois hommes qui animaient la plateforme ont par ailleurs été condamnés à des peines de prison en janvier 2019, une première dans le pays. La fermeture d’un site de scan qui faisait référence au Japon aura eu des conséquences positives sur l’industrie, assure l’association.L’autre conclusion, écrite en filigrane, serait que le marché du papier ne parvient pas à lutter contre le développement du numérique — et principalement contre la croissance de l’offre pirate. L’industrie n’arriverait pas au développement prévu.Voir les données sur le sujet de l’AJPEA (japonais).