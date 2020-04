Manga : Kana met à disposition les premiers tomes de 32 séries

L'opération a commencé le 10 avril dernier, et se déroulera jusqu'au 1er mai : les éditions Kana proposent de découvrir les premiers tomes de 32 séries de leur catalogue, pour occuper les heures passées en confinement. Pour ce faire, il suffira d'une connexion internet, d'un écran d'ordinateur ou d'une tablette, pour plus de confort : la lecture s'effectuera uniquement en ligne.32 tomes sont pour l'instant disponibles sur le site de la maison d'édition , mais une mise à jour attendue pour le 20 avril prochain permettra d'en lire 18 de plus. Au total, ce sont donc 50 mangas gratuits qui sont promis aux lecteurs. De quoi découvrir plusieurs séries, avant de courir dévaliser les librairies et les bibliothèques, une fois le confinement levé.Parmi les titres à découvrir, Smokin' parade, de Kazuma Kondô et Jinsei Kataoka, March Comes in like a Lion, de Chica Umino, Le Pavillon des hommes, de Fumi Yoshinaga, Banale à tout prix, de Nagamu Nanaji, Gintama de Hideaki Sorachi ou encore Que sa volonté soit faite de Tamiki Wakaki.Les éditions Kana ne sont pas les seules, dans le domaine du manga, à gâter leurs lecteurs, puisque les éditions Kazé ont elles aussi ouvert une partie de leur catalogue, avec la mise à disposition des tomes 1 à 3 de plusieurs de leurs séries