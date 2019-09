Manga Rock, paradis du scantrad manga et anime, ferme ses portes

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0









La spécialité de Manga Rock résidait dans la scanlation, ou scantrad : la traduction et diffusion d’animes et de mangas sur la toile. Sur leur nouveau site , une petite BD a d’ailleurs été publiée pour expliquer la démarche initiale, et plus encore, les raisons de cet arrêt.On apprend surtout que l’équipe a tenté de négocier des accords avec des éditeurs, tout en cherchant une alternative légale à leur solution. Mais rien n’aura donc abouti.La première approche consistait à supprimer tout le contenu non autorisé référencé sur le site, et proposer donc une offre légale aux utilisateurs. La meilleure option pour tout le monde, donc, et qui aurait pu fonctionner — au moins pour les ayants droit. La perspective de convertir des pirates en clients aurait d’ailleurs offert un cas d’école assez impressionnant à observer.Sauf que non : finalement Manga Rock est abandonné totalement, et à la place, sortira une alternative nommée MR Comics.« En prenant contact avec de plus en plus d’éditeurs et de créateurs, nous avons compris qu’en conservant Manga Rock, tout en développant la nouvelle plateforme, nous hébergions et soutenions toujours par inadvertance les pratiques de piratage. »Et de poursuivre : « Jusqu’à ce que nous puissions pleinement nous transformer pour devenir une plateforme de BD 100 % officielle et convertir tous les lecteurs en défenseurs de contenus légitimes, les créateurs et les éditeurs sont affectés par nos pratiques ainsi que tous les autres sites de scanlations. »Ils présentent surtout leurs excuses à tous ceux qui, par leur action, ont été spoliés.via Torrent Freak