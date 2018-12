Manga : Shonen Jump lance une offre d'abonnement ultra agressive

2 $, et des milliers de chapitres à découvrir

Agressivité commerciale et lutte antiscantrad

L’ancien rédacteur en chef de Shonen Jump et aujourd’hui vice-président monde, Hisashi Sasaki, dévoile donc les changements à venir dans la filiale américaine. À compter du 17 décembre, les lecteurs d’outre-Atlantique vont assister à une véritable révolution, garantie sans gilet jaune.L’abonnement ne coûtera désormais plus que 2 $ mensuels, pour accéder aux nouveaux chapitres de différents titres, simultanément à leur sortie au Japon. Quelques 10 000 chapitres du catalogue en langue anglaise de Shonen seront également disponibles dans cette offre.Pour les non-membres encore, la lecture de nouveaux chapitres sera proposée sur le site web ou l’application, pour élargir l’offre de gratuité. « Pour rester compétitif, Shonen Jump doit évoluer. Par le passé, nous sommes passés du magazine imprimé au volet numérique. Désormais, nous sommes lancés avec enthousiasme dans le nouveau Shonen Jump », assure Sasaki.Une offre d’essai gratuite de sept jours sera proposée à compter du 17 décembre, avec 100 chapitres maximum en lecture, chaque jour. La plupart des chapitres gratuits qui seront proposés intégreront des succès comme One Piece, My Hero Academia, Boruto, Dragon Ball Super et bien d’autres.Bien entendu, cette approche d’une disponibilité simultanée des titres au Japon et aux USA, vise avant tout à lutter contre le piratage et le scantrad. Cette méthode de traduction sauvage par les fans parlant japonais a démontré son efficacité : dès la sortie au Japon, les internautes s’emparent des nouveautés et en fournissent une version traduite très rapidement.Le modèle actuel, basé sur une publication mensuelle, ne peut évidemment pas rivaliser. Et cette nécessité d’une compétitivité s’impose, pour ne pas être constamment devancée par l’offre pirate. Le changement majeur réside d’ailleurs dans ce que les lecteurs n’auront plus à attendre que les séries soient rassemblées en un volume. Ils pourront les découvrir, chapitre après chapitre, à un rythme régulier et pour un coût très peu élevé.Sasaki souligne par ailleurs que leur décision découle de constats précis : offrir des chapitres numériques gracieux augmente le nombre de lecteurs de manga. « Nous avons observé que de nouveaux lecteurs rejoignaient Shonen Jump, lorsque nous avons fait paraître des chapitres gratuits cette année. Nous en avons déduit que cet accès gratuit incite les gens à lire davatange de manga », indique-t-il.La filiale de Viz Media tente, avec cette approche tant commerciale qu’éditoriale de frapper fort l’esprit des amateurs. Des sources fiables, légitimes, avec des traductions maîtrisées par l’éditeur — et surtout, insiste le patron de Shonen, « dignes de confiance, en alternative aux sites pirates ».Et de conclure : « En devenant membre, vous pouvez soutenir les mangakas et leur montrer votre respect. » Rien n'a encore été annoncé pour les autres territoires qu'américain, mais la réaction des autres éditeurs sera particulièrement intéressante.