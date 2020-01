Manifestation : pour Angoulême 2020, les auteurs de BD débrayent

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - Angoulême 2015



Pose ton crayon, camarade !







Cette année, on veut aller au festival en lisant le rapport Racine dans le train. On veut que le ministre le retrouve et le libère. On ne veut pas qu’on finisse par croire que cette année de la BD n’était qu’un soutien industriel, plutôt qu’une véritable réflexion sur les conditions de la création et la situation des auteurs.

On le sentait venir, gros comme une illustration sur double page géante : à l’approche du festival BD d’Angoulême, les auteurs sont à cran. Chute vertigineuse des rémunérations, problèmes d’accès aux droits sociaux, incohérences entre les textes de loi, dysfonctionnements de la transition vers l’URSSAF, retard du rapport Bruno Racine...La note devient salée. Et personne ne veut payer, surtout pas les éditeurs, lors des dédicaces Plusieurs organisations professionnelles d’auteurs viennent de communiquer en même temps ce qui semble être un teaser : le SNAC BD, les États généraux de la BD, l’ADABD, la Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.On y apprend que parmi d’autres actions, un débrayage sera organisé vendredi 31 janvier à 16h30. Les auteurs et autrices sont invités à quitter les dédicaces pour se rassembler. Des informations plus précises seraient données lundi prochain.Depuis des semaines sur les réseaux sociaux, les auteurs demandaient à leurs syndicats de se mobiliser. Les réponses actuelles du gouvernement ne sont pas à la hauteur des attentes, et la situation sociale et économique se dégrade de plus en plus.L’intervention de Marion Montaigne sur France Inter récemment a marqué les esprits : la célèbre dessinatrice disait très clairement à Franck Riester de venir avec le rapport Bruno Racine, ou de ne pas venir du tout.Tout le monde se souvient des dernières mobilisations : #Payetonauteur bien sûr face à Livre Paris, qui avait fait plier le SNE en 5 jours, Plume pas mon auteur au Salon jeunesse de Montreuil avait déclenché la compensation de la CSG pour les artistes-auteurs.Ou encore l’enterrement du livre de demain au pied du Ministère, suite auquel l’ancienne ministre Françoise Nyssen semblait avoir pris conscience de l’ampleur du chantier artistes-auteurs.Que nous réservent les auteurs cette fois-ci ?