Marvel met aux enchères les costumes de Daredevil, Luke Cage et Iron Fist

Marvel, en partenariat avec Prop Store, une société spécialisée dans les articles de collection de films, met aux enchères les accessoires et costumes des séries Marvel qui se sont vues diffuser sur Netflix. Dans un grand PDF en ligne, ils listent tous les articles qu’il est possible d’acquérir.On retrouve l’iconique costume de Daredevil, le sweat criblé de balles de Luke Cage ou encore le masque d'Iron Fist. Il est déjà possible d’enchérir dès maintenant pour les articles en ligne, ou de s’inscrire aux enchères en direct qui se dérouleront à la télévision les 12 et 13 août prochains.Bien que certains objets vendus soient relativement abordables (principalement des costumes secondaires et de petits accessoires), les articles les plus convoités sont aussi les plus chers. Le costume entier de Dardevil devrait selon les estimations se vendre entre 30.000 $ et 50.000 $.Découvez la vidéo de présentation des enchères :Via Engadget