Marvel prépare un comics préquel du futur jeu vidéo Jedi : Fallen Order

Le prochain jeu Star Wars, Jedi : Fallen Order, a récemment été présenté lors de l'E3 de Los Angeles, l'un des plus grands salons internationaux du jeu vidéo. La force du marketing est puissante chez Marvel et Lucas Film, puisque les deux sociétés ont annoncé une minisérie de comics qui servira de préquel au jeu.







Intitulée Jedi Fallen Order - Dark Temple, la minisérie en question sera écrite par Matthew Rosenberg et illustrée par Paolo Villanelli. Les deux hommes ont respectivement travaillé sur le scénario de The Punisher et les illustrations de Vader : Dark Visions.



« Quoi de plus amusant que de travailler sur un nouveau livre Star Wars ? », s'est faussement demandé Villanelli.



« Eh bien, la réponse est de travailler sur un nouveau livre Star Wars explorant une toute nouvelle partie de la franchise. En tant qu'amateur de jeux vidéo, j'étais très excité à l'idée de participer au nouveau jeu Fallen Order, et en tant qu'artiste, j'étais ravi d'explorer et d'en créer une partie pour les bandes dessinées. En plus de nos héros titularisés Cere et Eno, nous aurons l'occasion de montrer de nouvelles planètes, des méchants et de la bonne vieille action au sabre laser »

L'histoire racontera les aventures de maître Eno Cordova et de son padawan Cere Junda. Envoyés par le Conseil jedi sur la planète Ontotho, la mission des deux personnages et de mener à bien la fouille d'un temple mystérieux. Néanmoins, les choses ne vont pas tourner comme prévu puisqu'ils vont se retrouver au milieu d'un dangereux conflit. Un signe de mauvaise augure pour l'Ordre des Jedis ?



Dans le jeu vidéo, Cere Junda est l'un des compagnons de Cal Kestis, le personnage principal du futur jeu Jedi : Fallen Order. Les événements du jeu vidéo se déroulent entre l'épisode 3 et 4 des films Star Wars. Cal Kestis est l'un des rares jedis ayant survécu à l'Ordre 66, exécuté par l'empereur Palpatine, afin de traquer et éliminer tous les jedis de la galaxie.