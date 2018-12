Marvel rend hommage à Stan Lee sur des couvertures de comics

La disparition de Stan Lee, le 12 novembre 2018, a jeté un froid sur le monde de la bande dessinée américaine. Mais, penchés sur les tables à dessin et les écrans, les dessinateurs et scénaristes ne s'arrêtent pas : les parutions Marvel se poursuivent, comme prévu. Toutefois, l'éditeur a décidé de rendre un hommage à Lee sur toutes les couvertures des titres publiés entre le 19 décembre 2018 et le 9 janvier 2019.

C'est avec un simple bandeau noir, comme un brassard porté en signe de deuil, que Marvel a choisi de rendre hommage à Stan Lee sur différentes couvertures de comics publiés dans les prochaines semaines. Une manière assez sobre de saluer l'influence et l'importance de cette figure devenue une incarnation humaine des créations de la Maison des Idées, au fil des années et des caméos dans les adaptations.Les comics de différents personnages, créés par Stan Lee lui-même ou non, seront ornés du bandeau noir : Captain America, Captain Marvel, Shuri, Spider-Man, ou encore l'équipe X-Force.Au total, ce sont près d'une trentaine de couvertures qui porteront le symbole du respect porté à Stan Lee et à sa carrière. Un hommage plutôt discret, limité à des éditions variant, mais Marvel aura sans doute d'autres projets pour honorer la mémoire de Stan The Man...via The Beat