Marvel vs DC Comics : la guerre des comics fait rage en France

(photo d'illustration, Pat Loika CC BY 2.0)

(photo d'illustration, Pat Loika CC BY 2.0)

DC Comics domine le marché du e-commerce

Premier constat, l'affrontement marketing tournerait à l'avantage de l’univers de DC Comics, plus apte à attirer les consommateurs français. En effet, 61 % des recherches en ligne sont faites pour des produits dérivés DC Comics, contre seulement 39 % pour Marvel.



Petite exception, la courbe de la demande en produits dérivés Marvel surpasse celle de l’univers de Batman à l’approche des sorties des films Avengers, comme Avengers : Infinity War, en premier lieu, sur le courant du mois de mai 2018.



Mais DC Comics remonte la pente, notamment grâce à l’exposition parisienne des super-héros LEGO DC Comics au printemps dernier, ainsi que la sortie des trailers d’Aquaman et Shazam. Constat sans appel, les sorties de films ou les événements de superhéros influencent véritablement les Français à acquérir les produits dérivés correspondants.



Peu surprenant alors que les produits dérivés de l’univers Marvel connaissent un regain d’intérêt depuis l’annonce du film Avengers : End game, réalisé par Joe Russo et Anthony Russo.





Autre donnée intéressante : les chiffres augmentent pour les deux labels à l’approche d’Halloween, une occasion pour les fans d’enfiler le costume de leurs superhéros préférés.

Spider-Man et Batman : toujours bien ancrés



Sans surprise, Spider-Man et Batman sont toujours les superhéros préférés dans l’Hezagone. Chez Marvel, Spider-Man est suivi de Captain America, Thor, Black Panther et enfin Doctor Strange. D'autant que cette année, Batman fête son 80e anniversaire : autant de bougies pour le Chevalier Noir.







Le comparateur de prix Idealo note une absence de mixité, qui n’apparaît pas chez DC Comics puisque deux personnages féminins s’immiscent dans le Top 5. En effet, après Batman et le Joker, Harley Quinn et Wonder Woman gagnent le cœur des Français. Superman clôture étonnamment ce classement.



LEGO et figurines : les produits dérivés préférés des Français



Pour Marvel, les produits dérivés les plus réclamés sont les figurines à 58 %, puis les LEGO à 25 %, suivis par les déguisements (6 %), et les DVD (7 %). Si l’on met ces chiffres en regard avec DC Comics, il est assez étonnant de voir que les fans de l’Univers de Batman s’intéressent à d’autres produits dérivés. En effet, pour DC Comics, les LEGO remportent la première place avec 80 % tandis que les figurines, très prisées chez Marvel, ne représentent que 9 %. Les déguisements et les DVD sont toujours en marge avec respectivement 8 % et 3 %.









Autre donnée surprenante, alors que Spider-Man est le personnage préféré des fans de Marvel, ses produits dérivés ne soulèvent pourtant pas les foules. Captain America souffle en effet la vedette à l’homme-araignée pour les figurines et les LEGO. Les Blacks Panthers s’imposent dans les catégories DVD et déguisement.



La science a tranché :

le meilleur super-héros est...



Chez DC Comics, on note une nouvelle fois une plus grande diversité. En effet, les produits dérivés les plus recherchés sont ceux de Wonder Woman pour les Blu-Ray, et Harley Quinn pour les figurines. Batman s’impose sans étonnement dans la catégorie LEGO avec le manoir du Joker et Flash pour les déguisements.