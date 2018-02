Mary et la fleur de la sorcière : cette école de magie, là-haut, dans les nuages

C’est aujourd’hui que sort le film d’animation du Studio Pono, Mary et la fleur de la sorcière. Réalisé par Hiroshimasa Yonebayashi – un ancien du Studio Ghibli, qu’il a quitté en 2014 – le film a déjà un succès certain. Il s’inspire par ailleurs du livre de Mary Stewart, The Little Broomstick.





L’auteure britannique, connue pour son cycle centré sur Merlin publié par Calmann-Lévy, a également signé quelques livres jeunesse, dont celui-ci.

Mary and The Witch’s Flower est sorti le 8 juillet 2017 au Japon et vient de faire son entrée dans les cinémas de France.

C’est l’été, Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt, la fillette découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les sept ans. On l’appelle la « Fleur de la sorcière ».

Pour une nuit seulement, grâce à cette fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et sera transportée à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages.

C’est là que l’aventure de Mary va commencer !

Les éditions Nobi Nobi viennent de publier deux livres pour accompagner cette sortie : un anime comics, d’après le film, ainsi qu’un album, toujours tiré des images du film.

En attendant l’un ou l’autre, ou le film directement, voici la bande annonce...

Hiromasa Yonebayashi, Riko Sakaguchi, Mary Stewart, trad. Brigitte Allioux – Mary et la fleur de la sorcière – Editions Nobi Nobi – 9782373492323 – 17,90 €