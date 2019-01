Mary Shelley, chasseuse de monstres : Frankenstein, de la fiction à la réalité

Et si Frankenstein était réel ? La réponse, en l’occurrence, est le titre de la nouvelle série : Mary Shelley : Monster Hunter qui sortira en avril prochain aux États-Unis aux éditions Aftershock Comics. Une adaptation inédite où Mary Shelley, créatrice du monstre le plus célèbre de tous les temps, n'est plus auteure, mais héroïne de l'histoire, chassant les créatures qu'elle a inventées.





(Photo d'illustration : couverture du premier numéro)

(Photo d'illustration : couverture du premier numéro)



Frankenstein; or, The Modern Prometheus (Frankenstein ou le Prométhée moderne) est un roman épistolaire publié anonymement en 1818 par Mary Shelley, et traduit pour la première fois en français par Jules Saladin, en 1821. Si l'oeuvre a connu très tôt le succès, les artistes se sont très vite approprié la créature. Les adaptations ont touché tous les arts : pièces de théâtre, films, bandes dessinées, romans, mais aussi dessins animés et jeux vidéo.



Des adaptations qui ne cessent d'émerger, et ce, même 200 ans après la première apparition de la chose recousue la plus emblématique de tous les temps – attestant ainsi de la pérennité du mythe dans l'imaginaire collectif, comme le confirme le nouveau comics Mary Shelley : Monster Hunter.



Le comics scénarisé par Adam Glass et Olivia Cuartero-Briggs et dessiné par Hayden Sherman propose une nouvelle lecture de l'ouvrage, où Mary Shelley n'aurait pas seulement imaginé ce récit : elle l'aurait en réalité vécu.



« Comment une femme de vingt ans a-t-elle pu écrire l'œuvre d'horreur la plus célèbre de tous les temps? C'est facile, elle l'a vécu », a taquiné Adam Glass, l'un des deux auteurs de la nouvelle série aux côtés d'Olivia Cuartero-Briggs, à propos du projet.