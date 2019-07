Matt Groening, créateur des Simpson, décline Désenchantée en comics

Matt Groening - Gage Skidmore, CC BY SA 2.0 Matt Groening - Gage Skidmore, CC BY SA 2.0









Diffusée pour la première fois le 17 août 2018 sur la plateforme de streaming , Disenchantment est un conte de fées moderne, basée pour l’heure sur 10 épisodes. Deux nouvelles saisons ont été commandées pour 2020 et 2021 par Netflix. Il s’agit d’une princesse, alcoolique, Bean, vivant dans Dreamland, pays merveilleux. Contrainte au mariage par son père, elle va parvenir à ruiner la cérémonie en arrivant soûle.Selon Groening, Disenchantment est une série qui parle de la vie et de la mort, de l’amour et du sexe, et de comment continuer à vivre et rire dans un monde absurde, de souffrance et peuplé d’idiots.Disenchantment : Untold Tales sera donc un comics reposant sur cette dimension comique, dévoilant plein de choses qui ne pouvaient pas apparaître dans la série, rapporte Comics Beat Ce n’est pas la première maison d’édition que Groening décide d’ouvrir : Bongo Comics avait fermé ses portes cette année, après 26 ans de loyaux services. Après le rachat de la 21st Century Fox par Walt Disney, l’exploitation des personnages de la famille Simpson était devenue plus complexe par ce biais.Aucune date de sortie pour les premiers volumes n’a été avancée, mais la société prévoit d’ores et déjà d’exposer à l’occasion de la Comic-Con de San Diego ce mois-ci. Et sur le même emplacement que Bongo Comics tenait depuis des décennies.Évidemment, les anciens de Bongo seront impliqués dans le développement de Bapper Books. La prochaine saison de Disenchantment est prévue pour ce 20 septembre.