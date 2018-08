McDonald's offre des hamburgers et des mangas gratuits

La chaîne de restauration rapide est encline à faire lire – pendant que l’on déguste l’un de ses burgers, évidemment. Si vous passez au Japon, alors une surprise vous attend. Associé à l’éditeur Shonen Jump, McDonald’s offre des mangas gratuitement.

À travers deux opérations, McDo va donc solliciter ses clients potentiels. La première leur permettra de passer par des coupons offrant un hamburger en cadeau.

La seconde, c’est qu’avec la connexion WiFi disponible dans les restaurants, on pourra accéder à une bibliothèque numérique de mangas. On retrouvera des titres de Shonen Jump, évidemment, avec One Piece ou My Hero Academia, et bien d’autres mangas très populaires.



L’offre intervient dans le cadre des célébrations que l’éditeur japonais a mises en place tout au long de l’année, pour l’anniversaire de a création.

Les mangas numériques seront proposés du 28 août au 9 septembre, et les burgers gratos, du 3 au 9 septembre.

via AnimeAnime