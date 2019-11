"Merci Philippe": le numéro hommage du Journal de Spirou à Philippe Tome

« Avec une créativité exceptionnelle, Philippe a nourri nos pages de ses scénarios : Spirou & Fantasio, Le Petit Spirou, Soda et des dizaines d’animations ont porté sa signature au fils des ans. Sa disparition soudaine le 5 octobre dernier a suscité une très grande émotion dans la communauté des auteurs de bande dessinée, réveillant souvenirs de lecture et de vie de ceux qui l’ont connu de près ou de loin. La rédaction de Spirou a reçu une foule d’hommages, dessinés ou écrits ces derniers jours, qui sont venus nourrir un numéro spécial du journal pour dire au revoir et merci à l’un des plus fidèles compagnons de route de Spirou. »

D’abord passé aux éditions du Lombard avant d’atterrir chez Dupuis en 1981, Philippe Tome entame sa collaboration au Journal de Spirou alors dirigé par Alain de Kuyssche.Ce périodique belge francophone entièrement consacré à la bande dessinée et fondé en 1938 par Jean Dupuis a participé à l’émergence de séries désormais incontournables dans l’histoire du 9è art. C’est en effet là que des personnages comme Lucky Luke, Boule et Bill ou encore Gaston Lagaffe ont été publiés pour la première fois.Lorsque Philipe Tome entre dans la rédaction du journal et y publie plusieurs de ses travaux, il se voit proposer de poursuivre les aventures de la série iconique de l’hebdomadaire, Spirou et Fantasio. Jusque là animée par les trois compères Yves Chaland, Nic Broca et Raoul Cauvin, Tome reprend la série avec la complicité du dessinateur Janry. Une production à quatre mains qui durera de 1982 à 1998.Les deux créateurs créeront au cours de cette période, en 1987, la série le Petit Spirou (Dupuis), dans laquelle de nouveaux personnages, tels que Mégot ou l’abbé Langélusse, verront le jour.Pour la rédaction du Journal, Philippe Tome se caractérisait par un esprit à la fois « vif, curieux, généreux et impertinent ».L'élaboration de ce numéro spécial n'était donc que pure évidence. Il sera disponible en kiosque à compter du 6 novembre. Ce pour une durée exceptionnelle de quatre semaines a fait savoir la rédaction du Journal.