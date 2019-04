Midam et Kid Paddle reviennent aux éditions Dupuis

C'est officiel ! À partir de cette année, Michel Ledent alias Midam va de nouveau confier ses séries phares Kid Paddle et Game Over aux Éditions Dupuis. Après 10 ans consacrés à l’autoédition avec la société Mad Fabrik puis sous contrat avec les Éditions Glénat, l’auteur aux 10 millions d’albums vendus, a décidé de renouer avec son premier éditeur.



Midam (Actualitté - CC BY-SA 2.0)

Retour aux sources pour l'auteur et dessinateur belge Midam. Après 10 d'absence, il revient vers sa première maison d'édition : Dupuis. Malgré ses collaborations avec Mad Fabrik et les éditions Glénat, ses deux célèbres séries de BD n’ont pas cessé d’être publiées dans le journal Spirou depuis 1993, date symbolique de la première apparition de Kid Paddle dans l’hebdomadaire.De plus, les stocks des éditions Dupuis regorgent encore de nombreux exemplaires des onze premiers volumes de Kid Paddle ainsi que des quatre premiers de Game Over, toujours disponible dans le catalogue de la maison.D'ailleurs, le prochain album de Game Over, intitulé Bad Cave, s'offrira un tirage de 100.000 exemplaires et sera publié au mois de novembre de cette année. Quant à Kid Paddle, un nouvel album de la série est prévu pour le second semestre 2020. Les titres publiés par Mad Fabrik puis par Glénat resteront au catalogue de ce dernier éditeur.Kid Paddle raconte les aventures d'un gamin d'environ 9 ans, fan de jeux vidéo. Il a fortement tendance à confondre les univers de ses jeux avec le monde réel. Il apprécie particulièrement les contenus et les films « gores ». Son succès et ses nombreuses adaptations — notamment à la télévision, au cinéma et en jeux vidéos — a permis à Midam de créer une série BD dérivée : Game Over.Comme un certain Hergé, Midam est originaire de la commune bruxelloise d’Etterbeek. En 1992, il anime diverses rubriques dans le journal de Spirou, ce qui le motive à créér son premier personnage : Kid Paddle. Suite à son succès, le rédacteur en chef de Spirou fait passer le sale gosse de la demi-page à la pleine page. Puis en 1996, le premier album Kid Paddle voit le jour.Midam est le lauréat de plusieurs prix autour de l'univers de la bande-dessinée : le prix Saint-Michel jeunesse pour Game Over, tome 1 (2005), le prix Canal J du meilleur album jeunesse pour le tome 10 de Kid Paddle (2006) ou encore le Grand prix Diagonale pour l’ensemble de son œuvre (2008).