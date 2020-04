Milo Manara aux soignantes, caissières, éboueuses : “Courage”

Milo Manara, détail Milo Manara, détail





< >

Depuis le 15 mars, Manara alimente ses réseaux avec des dessins de circonstances, qui saluent l’activité et les métiers, en Italie. Tout a commencé avec ce dessin animé, baptisé Coraggio, accompagné de la musique de Haendel, Lascia ch’io pianga, aux paroles ô combien émouvantes :Lascia ch'io piangamia cruda sorte,e che sospirila libertà.Laisse-moi pleurersur mon cruel sort,et soupirerà la liberté.Et par la suite, un dessin, occasionnellement, pour enchanter un peu le quotidien, et sublimer les professions. « Dans les hôpitaux, mais pas seulement, beaucoup de gens sont à remercier », écrit-il, au fil de dessins publiés sur ses différents comptes. « Merci à eux aussi : ils ne sont pas invisibles, mais ils risquent beaucoup pour nous sauver. »C’est à ces femmes, qui incarnent toutes les professions à risque, que Milo Manara rend hommage. Des femmes, plus que des hommes, évidemment : « Ces jours-ci, si l’Italie continue de fonctionner, c’est aussi grâce à elles. »Des métiers indispensables, la logistique postale, mais également des services de pompiers, la police municipale, les carabineri.