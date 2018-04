“Miraï, ma petite soeur” en avant-première au Festival de Cannes

< >

Après Le Garçon et la Bête (2016) et Les Enfants Loups (2014), Mamoru Hosoda sera de retour dans les salles obscures françaises d’ici la fin de l’année. Dans Mirai no Mirai (qui en français devient Miraï, ma petite sœur) le réalisateur explore les relations fraternelles parfois compliquées, le tout saupoudré de voyage dans le temps et autres fantaisies.Le synopsis : Kun, un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! À travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.Le film d’animation sera présenté en avant-première mondiale durant la Quizaine des réalisateurs du Festival international du film de Cannes 2018. Cela fera de Mamoru Hosoda le premier réalisateur japonais de cinéma d’animation à présenter son œuvre à cette occasion.La sortie japonaise annoncée pour le 20 juillet 2018, la date de sortie dans les salles obscures française devrait avoir lieu peu de temps après, durant le second semestre 2018.