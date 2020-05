Mort du peintre René Moreu, ancien rédacteur en chef du magazine Vaillant

Riquiqui le petit ours, une des créations de René Moreu

Né à Nice en 1920, René Moreu choisit de travailler dans l'imprimerie, avant de s'engager dans le mouvement de résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Après la libération, il prolonge son engagement auprès du Front patriotique de la jeunesse en participant à la création des éditions Vaillant, aux côtés de Madeleine Bellet et Roger Lécureux, le cocréateur de Rahan.Cette maison d'édition venait compléter l'hebdomadaire du même nom, publié entre 1945 et 1969, destiné à la jeunesse : les lecteurs pouvaient suivre les aventures de Placid et Muzo, personnages créés par Jacques Nicolaou et José Cabrero Arnal, et découvrir plusieurs séries signées par Roger Lécureux, notamment.Outre son travail en tant que rédacteur en chef de la revue Vaillant, entre 1945 et 1949, il créera deux périodiques destinés aux très jeunes lecteurs, Riquiqui les belles images et Roudoudou les belles images, avec ses personnages éponymes en vedette. Les deux revues sont bien sûr publiées par les éditions Vaillant.Il illustre au cours des années suivantes plusieurs ouvrages pour la jeunesse, notamment aux éditions La Farandole, et signe une biographie de José Cabrero Arnal, le créateur de Pif le chien, au début des années 1980. À partir des années 1960, il met de côté son activité d'illustrateur pour se consacrer entièrement à la peinture.