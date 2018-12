Napoléon, croisade... quand la bande dessinée s'empare de l'Histoire

Cour des Miracles 01 — Anacréon, Roi des gueux, par Stéphane Piatzsezek et Julien Maffre

Révolutions — Quand l’Histoire de France a basculé 01 — 18 Brumaire, de Jean-Pierre Pécau et Antonio Marinetti

< >

Croisade des Innocents Croisade des Innocents Croisade des Innocents Croisade des Innocents Valois 01. Le Mirage italien Valois 01. Le Mirage italien Valois 01. Le Mirage italien Valois 01. Le Mirage italien 18 Brumaire 18 Brumaire 18 Brumaire 18 Brumaire La cour des miracles La cour des miracles La cour des miracles La cour des miracles

Valois 01. Le Mirage italien, de Thierry Gloris et Jaime Calderon

La Croisade des Innocents, de Chloé Cruchaudet

Le Grand Coësre était le chef des mendiants : venus à la capitale pour trouver un travail et fuir leur misère, ils aboutissaient à la Cour des Miracles. Zone de non-droit réunissant différents quartiers de Paris, elle accueillait tout ce que la ville pouvait compter de misérable...Anacréon, roi de cette improbable cour, contrepoint pouilleux de celle où règne Louis XIV, se fait vieux. Lui, le Roi de Thunes – titre prestigieux en ces lieux –, voit la vieillesse venir et sa mort prochaine : il lui faut un héritier... Et les prétendants au trône ne manquent pas.Complots, ruses et conspirations : une autre cour royale, non moins dangereuse !La Révolution française n’a pas encore eu le temps de voir sécher le sang de ses morts ni d’achever ses chasses aux sorcières. Le Directoire qui l’a remplacé, en ce mois de novembre 1799, ne fait plus illusion : la corruption s’est emparée du pouvoir. Mais quel autre régime pour le remplacer ?C’est à cette époque qu'un jeune officier, Napoléon Bonaparte, de retour d’Égypte, se présente : la France cherche un sauveur. Une seule solution s’impose : frapper fort, prendre les usurpateurs de court. Avant le Coup d’État du 18 brumaire, il faudra au général user de ruses pour instaurer le Consulat. Au prix de combien de morts, encore ?Et de révolutions nouvelles ?Les rois de France se suivent, mais les dynasties ne se ressemblent pas : quand la maison de Valois prit le pouvoir, cette branche cadette des Capétiens affronta le plus terrible des conflits, la Guerre de 100 ans. Entre Plantagenêt et Valois, le conflit fut violent, et alors qu’il s’achève, les rivalités persistent.Tandis que les puissants s’observent avec défiance et que les jeux de pouvoir se déroulent de l’autre côté de la frontière, en Italie, les Borgia craignent pour leur propre avenir. Les débuts de la Renaissance s’opèrent, mais Charles VIII, alors roi de France, est bien incapable d’envisager le futur qui se dessine.Dans la grande Histoire, Henri Guivre de Tersac, noble déchu et Blasco de Vilallonga, bourgeois espagnols font cause commune, sous l’emprise de Juan Borgia... fils du Pape Alexandre VI, alias Rodrigo Borgia.Au cœur du Moyen Âge, Colas vit d’expédients, dans une famille pauvre. Brutalisé par son père, il va trouver un emploi dans une taverne, jusqu’à découvrir, sous la glace d’un étang, un visage qu’il prend pour celui du Christ. Au début du XIIIe siècle, Colas, âgé de 12 ans, décide qu’il a trouvé sa voie : partir à Jérusalem, pour délivrer le tombeau de Jesus.Accompagné par d’autres enfants qu’il convainc de le suivre, voici une caravane de voyageurs improbables, qui partent alors dans une croisade à l’avenir incertain. Mais leur vocation est inébranlable : protégés par un talisman – une noix sacrée... –, ils quittent le duché de Normandie, persuadés qu’ils parviendront au terme de leur aventure.Ce fait divers, changé en épopée tragique et émouvante, peut bien diviser les historiens : ici, il emporte le lecteur.On pourra retrouver plus de titres sur le site Noël en BD , des éditions Delcourt.

Et retrouvez notre sélection Frankenstein, Kraken, Petite Mort et zombies : un Noël à frissons mais également celle de Fantasy : Dragons-avions, robots en pièces et cosmos : la sélection Fantasy