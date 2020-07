Naruto : un projet Lego du restaurant Ichiraku Ramen emballe les fans

ils sont adorables...



Voilà bien 70 ans que les premiers emboitements prirent forme et que depuis, la pop culture et Lego marchent main dans la main vers des lendemains économiquement joyeux. On citera Star Wars, ou encore Avengers, et bien évidemment l’univers d’Harry Potter, qui ont chacun leur propre petit monde de briques en plastique.Et en matière de manga, les exemples ne sont pas légion. Et voici que débarque sur la toile une petite photo présentant les personnages, en version Lego, avec cette perspective qui réjouit les fans depuis cinq jours :Attention, on n’en est ici qu’au niveau de la maquette photoshopée, mais le projet d’un monde Lego Hidden Leaf Village semble emballer le petit monde du web. La franchise y trouverait plus que son compte et la marque, assurément, de nouveaux clients. En avant ?Il faudra encore 10.000 supporters pour que le projet voie le jour, présenté à cette adresse Certains ne se sont pas privés pour explorer la piste avec leurs propres moyens, réalisant un restaurant de ramen, comme on les savoure dans l’anime… mais rien de très officiel. (photo KG140)