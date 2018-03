Neil Gaiman annonce la création du Sandman Universe

Il y a bientôt 30 ans, Neil Gaiman inaugurait une série de romans graphiques qui a fait date, Sandman. Avec l'aide de Dave McKean pour les couvertures et de nombreux dessinateurs pour chaque épisode, Gaiman a conçu une mythologie qui a marqué l'histoire de Vertigo, filiale de DC Comics, et celle du comics. Pour célébrer l'anniversaire, Gaiman annonce la création d'un « Sandman Universe », avec plusieurs publications signées par des auteurs et des dessinateurs, qu'il supervisera lui-même.



Ce n'est pas la première fois que l'univers de Sandman fait son retour, puisque la série, terminée en 1996, s'est vue prolongée par le roman graphique The Sandman : Endless Nights, en 2003, puis par la mini-série The Sandman : Overture, en 2013, respectivement pour les 15e et 25e anniversaires de la série. Pour les 30 ans, donc, Gaiman et DC Comics voient encore plus grand, avec la création d'un Sandman Universe.

En somme, DC Comics applique le même traitement à l'univers fantasmagorique créé par Gaiman qu'à ses super-héros : une multitude d'histoires, écrites et dessinées par une multitude d'artistes. Gaiman supervisera pour s'assurer de la cohérence de l'ensemble, mais ne sera pas au premier plan de cet univers étendu.

Au mois d'août 2018, le one shot The Sandman Universe posera les bases de ces nouvelles créations, et permettra aux amateurs de retrouver Dream, le marchand de sable et personnage principal de la série. Cette première histoire a été écrite par Nalo Hopkinson, Kat Howard, Si Spurrier et Dan Watters, avec l'aide de Neil Gaiman, et dessinée par Bilquis Everly, avec une couverture de Jae Lee.

Ensuite, chaque artiste se chargera d'une série dérivée : Nalo Hopkinson écrira House of Whispers, Howard se chargera de Books of Magic, Spurrier de The Dreaming, et Watters s'occupera de Lucifer.

« J'aime l'idée que quelqu'un joue à nouveau avec tous ces jouets, pour rappeler à tout le monde à quel point c'est drôle, et bien sûr, j'aime l'idée de travailler avec des auteurs fantastiques », s'est réjoui Gaiman auprès d'Entertainment Weekly. En France, Sandman a été publié par différents éditeurs, dont Urban Comics pour les dernières rééditions.