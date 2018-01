New York Book : Joost Swarte dévoile le coeur de la ville qui ne dort jamais

Joost Swarte publie aujourd’hui un album épatant : le dessinateur, influencé par des créateurs comme Robert Crumb ou Willem, est à l’origine de la formule « ligne claire », qualifiant le trait d’Hergé. Lui-même adepte d’un dessin aux contours limpides, il sort New York Book, recueil de dessins réalisés pour The New Yorker.







Deux amoureux qui s’embrassent, perchés sur une pile de livres... Des virus en forme de bonshommes qui se bagarrent à l’intérieur d’un corps humain... Un géant qui fracasse le plafond et s’invite sans crier gare chez les voisins du dessus...

Les dessins de Joost Swarte ont la force de l’évidence. C’est à se demander si l’expression « un bon dessin vaut mieux qu’un long discours » n’a pas été inventée pour lui ! Depuis plus de vingt ans, ce graphiste hollandais, illustrateur, designer et auteur de bandes dessinées, fait partie du cercle fermé des dessinateurs invités à signer des couvertures du New Yorker, le très chic magazine américain. New York Book les a réunies en les agrémentant de recherches graphiques et de croquis jusqu’alors inédits.

Derrière son dessin d’apparence toute simple se cache un long travail de réflexion et de préparation, destiné à exprimer en quelques traits la quintessence d’une situation. New York Book retrace ce processus intellectuel qui mène de l’apparition d’une idée à sa traduction sur le papier, depuis les premières esquisses et les tâtonnements graphiques jusqu’aux couvertures magistrales du New Yorker, référence de la presse américaine depuis 1925.



Comme le remarque Éric Fauchère dans l’un des deux textes qui accompagnent les images, « Au-delà de cette facilité apparente, bien autre chose se joue. Sous l’aspect d’un dessin léché, Joost met les mains dans le “cambouis du sens” ». Observateur subtil et bienveillant de la marche du monde, Joost Swarte ne pouvait rêver d’un plus bel écrin que ce livre — riche de 400 dessins — pour faire connaître son travail au lecteur français.

Une exposition des oeuvres sera proposée à la Galerie Martel, du 19 janvier au 17 mars prochain. (Galerie Martel 17 rue Martel 75010 Paris)

Joost Swarte, trad. Monique Nagielkopf – New York Book - Dessins pour The New Yorker – Editions Dargaud – 9782205077193 – 24,99 €