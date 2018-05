Nicolas Keramidas invite Donald Duck à la Galerie Glénat

La Galerie Glénat, située à Paris dans le 3e arrondissement, accueillera dès le 16 et jusqu'au 29 mai une exposition consacrée aux dessins de Nicolas Keramidas pour Donald's Happiest Adventures, un recueil d'aventures inédites signées avec Lewis Trondheim. Le 16 mai, pour le vernissage, Nicolas Keramidas réalisera un dessin en direct, qu'il sera possible de voir sur la page Facebook de la galerie.







Après Mickey's Craziest Adventures, une autre incursion de Keramidas et Trondheim dans l'univers de Mickey et Donald, paru chez Glénat en mars 2016, les deux auteurs consacrent un recueil à Donald Duck, le plus malchanceux des canards. Pourtant, Donald's Happiest Adventures se présente comme une « quête initiatique » au cours de laquelle Donald découvrira « toutes les grandes notions philosophiques du bonheur ».

Le résumé de l'éditeur pour Donald's Happiest Adventures :

Un matin comme les autres : Donald se lève de la patte gauche et reçoit un appel de Picsou. Après leurs aventures aux quatre coins du monde avec Mickey, son oncle a besoin de lui pour une nouvelle chasse au trésor. Mais Donald se rend compte que, peu importe l’étendue des richesses qu’il lui envoie chercher, son oncle ne sera jamais satisfait. Picsou a beau être un vieux canard pingre et acariâtre, il veut la même chose que tout le monde : le bonheur. Aussi décide-t-il d’envoyer son neveu à la recherche de cet inestimable trésor ! Mais pour le colérique et malchanceux Donald, trouver le secret du bonheur semble mission impossible...



Nicolas Keramidas connaît bien les univers Disney, puisqu'il a travaillé au sein des studios Walt Disney à Montreuil. Il a travaillé avec Crisse (Luuna), Arleston (Tykko des Sables) et Joann Sfar (Donjon), avant d'inaugurer la collection de créations originales Disney chez Glénat avec Lewis Trondheim.



Du 16 au 29 mai 2018

Galerie Glénat

22 rue de Picardie

Paris 3e



[À paraître 23/05] Nicolas Keramidas, Lewis Trondheim - Donald's Happiest Adventures - Glénat - 9782344024782 - 15 €