Nietzche, Marx et Le Bon : Kurosavoir, “la connaissance faite manga”

La maison Kurokawa présente en librairie une première salve de trois titres, dans une nouvelle collection : Kurosavoir. Grégoire Hellot, son créateur, explique qu’elle se trouve au croisement de deux constats : d’abord, la présence du manga comme œuvre auprès des jeunes. Ensuite, que ces livres sont pleinement intégrés dans la vie quotidienne.« Kurosavoir se propose d’être une clé pour comprendre aisément de grands concepts philosophiques, historiques ou littéraires », précise-t-il. Cependant, c’est avec cette narration propre au genre manga que cette approche se concrétise : un propos « marquant et parfois décalé ».Quatre premiers titres inaugurent donc Kurosavoir :Angleterre, XIXe siècle. Dans un petit village au paysage bucolique, un triangle amoureux se forme entre les jeunes Roy, Oscar et Claire. Mais la petite fabrique créée par Roy, qui se développe en même temps que le capitalisme, provoque une véritable tempête…« Je veux gagner ! Être le plus fort ! Devenir le meilleur joueur de foot au monde ! » Tel était le rêve d’un jeune garçon passionné de football. Mais la réalité est loin de correspondre à ses attentes. Frustré, il fait alors la rencontre d’un mystérieux vieillard. Le garçon se laisse entraîner par ses paroles, et finit par saisir les grandes lignes de la vie.Robespierre, avocat pénal prodige, a un sens aigu de la justice. Sa grande éloquence et le nombre croissant de cas où il vient en aide aux plus faibles lui valent la réputation d’être « l’avocat des pauvres ». Afin de corriger les contradictions de la société et sauver les défavorisés, il en vient à manipuler une foule de fanatiques lors de la Révolution française. Mais ce qu’il en résulte correspond-il vraiment à ses attentes ?À cause de la situation de pauvreté dans laquelle il vit, l’étudiant Raskolnikov finit par assassiner une vieille usurière pour lui voler son argent. Brillant, il est convaincu que sa théorie du génie lui permettra d’atteindre des sommets. Mais c’était sans compter sur les soupçons du juge d’instruction à son encontre, sa rencontre avec Sonia et ses propres remords...Deux autres sortiront ensuite mi-novembre :Aphorismes sur la sagesse dans la vie, d’Arthur SchopenhauerAmour, luxe et capitalisme, de Wemer Sombart.Dans l’idée, la collection se veut facilement accessible, à tous, avec ce slogan, « la connaissance à portée de manga ». Pour son lancement, le Youtubeur Cyrus North, qui produit nombre de vidéos sur la philosophie, a été associé.On peut également retrouver la collection, entièrement dévoilée par son directeur, Grégoire Hellot :Les titres sont vendus 6,80 €.Fédor Dostoïevski, Hiromi Iwashita Julie Seta (Traducteur) – Crime et châtiment – 9782368528792Friedrich Nietzsche Ichirô Horie (Auteur Mangaka), Aki Jûjô (Auteur Mangaka), Jasmine Bretcha (Auteur) – Ainsi parlait Zarathoustra – 9782368528761Gustave Le Bon, Julie Seta (Traducteur) – Psychologie des foules – 9782368528808Karl Marx, Hiromi Iwashita Adrien Tchou (Traducteur) – Le capital – 9782368528785