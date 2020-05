 Nous portons un masque et nous apprécierons que vous fassiez de même,

Ce lundi 11 mai, les librairies ont été autorisées à rouvrir leurs portes. Et les réseaux de librairies spécialisés dans le 9e art ne boudent pas leur plaisir. BDFugue, Krazy Kat ou encore Momie ont annoncé reprendre du service, avec le plus grand enthousiasme.





Momie Grenoble, ActuaLitté CC BY SA 2.0



Les librairies Momie sont sur le pied de guerre. « Coiffés, rasés, pomponnés, désinfectés, masqués et hydroalcoolisés », les voilà fin prêts à vous accueillir et à vous conseiller à nouveau tout en respectant les consignes en vigueur, évidemment – et le sens de l'humour.



« Amis des Momies, bien le bonjour. On y est ! … le 11 mai… Enfin ! Chauds, chauds, chauds ! Nos BD, Comics, mangas, n’attendent que vous dans nos rayons ! Vous nous avez manqué et on espère que vous sortez tous du confinement avec la patate. »



Si les plannings de sortie ont été revus par les éditeurs, les librairies sont à jour, assurent-ils.



“Partageons notre passion, pas le virus !”



De son côté, pendant ces huit semaines de confinement, le réseau BDFugue a proposé un journal des confinés à recevoir chaque jour directement dans sa boîte email. Ce dimanche 10 mai, les librairies ont affirmé que l’opération touchait à sa fin.



« Toutes les bonnes choses ont une fin ; les mauvaises aussi... Nos emails vont reprendre naturellement leur rythme habituel » ont-il expliqué dans leur newsletter. Et d’assurer : « nous serons extatiques de vous revoir en chair et en os au sein de nos librairies. »



Mais si les commerces sont ouverts à partir de lundi, il faudra être plus patient pour le retour à la normale. Pour la sécurité des clients comme du personnel, BDFugue a annoncé avoir mis en place une Charte du déconfiné.



Parmi les points essentiels évoqués :



• Nous respectons les gestes barrières et nous mettons tout en œuvre pour les faciliter : limitation du nombre de personnes dans la librairie, sens de circulation en magasin,

• Nous portons un masque et nous apprécierons que vous fassiez de même,

• Nous désinfectons les Terminaux de paiement après chaque usage et nous vous recommandons vivement le paiement par CB (paiement sans contact possible jusqu’à 50 €)



« Partageons notre passion, pas le virus ! » rythme vraisemblablement la réouverture de ces commerces. Si la librairie Krazy Kat a annoncé reprendre ses horaires d’ouverture habituels dès ce lundi 11 mai à 14 h, il s’agit pour elle aussi de rassurer ses potentiels clients.





La réouverture se fera ainsi avec toutes les précautions exigées, rappelle Krazy Kat. Et d’énumérer : « Gel hydro-alcoolique, masques, hygiaphone en caisse, distances de sécurité, gestes barrières, etc. »



De plus, un service d’achats en ligne et de retrait en magasin (click & collect) via le site a également été mis en place.