Nouveau défi pour Komics Initiative : éditer Wimmen's Comix en VF

Le 22 janvier prochain marquera le lancement de la nouvelle campagne de financement participatif de Komics Initiative (sur la plateforme Ulule) pour leur tout dernier projet : faire découvrir aux lecteurs français une version inédite de Wimmen’s Comix, une série féministe culte parue aux Etats-Unis pendant plus de 20 ans.

Restée jusqu’ici inédite en France, Wimmen's Comix est une oeuvre engagée, provocatrice, drôle et féministe, qui se distingue aussi par l'originalité d'être entièrement réalisée par des femmes. Avec quasiment une centaine d'autrices au compteur, Wimmen's Comix réussit un véritable tour de force en renouvelant en permanence les approches narratives et les styles visuels.L'équipe de Komics Initiative, soucieuse de faire connaitre aux lecteurs français les perles du comics américain et du patrimoine du 9e art, considère Wimmen's Comix comme faisant partie des comics underground incontournables qui révolutionent, à la fin des années 1960, la manière dont les lecteurs appréhendent le médium bande dessinée.« Depuis les débuts de Komics Initiative, j’essaie de montrer combien le 9e art peut être varié, passionnant et d’une portée culturelle certaine », déclare Mickaël Géreaume, éditeur de Komics Initiative. « Wimmen’s Comix est une oeuvre incontournable, majeure, mais restée inédite en France. Parvenir à publier une telle série est un véritable pari et pour cela, je m’appuie sur la base de ceux à qui se destine un livre : les lecteurs. Avec eux et avec vous, Wimmen’s Comix existera, j’en suis certain. »Connue principalement comme illustratrice de revues de science-fiction, au départ, puis comme la créatrice du costume de Vampirella, Trina Robbins s’inspire de la revue It ain’t me Babe pour sortir en 1970, avec l’aide de Barbara Mendes, sa version comics. Accompagnée par un certain nombre d’autrices, elle pose le premier jalon de ce qui deviendra deux ans plus tard, Wimmen’s Comix. De nombreuses artistes rejoignent ensuite l’initiative de Pat Moodian, Trina Robbins et huit autres autrices, tout au long de sa publication.Wimmen’s Comix explore des thématiques aussi diverses que le sexe, la politique, l’égalité... Évidemment, dans une Amérique puritaine, ce qui ne manque pas de devenir sulfureux...[à paraître] Intégrale Wimmen's Comix - Traduit par Marie-Paul Noël - Komics Initiative - À partir de 65 €