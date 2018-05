Nouvelle vague d'augmentations pour les comics DC

Cette nouvelle vague d'augmentation concerne entre autres Batman, Wonder Woman, Suicide Squad, Green Lantern, The Flash, Hal Jordan, Green Lantern Corps, Harley Quinn et Injustice qui étaient les derniers titres à 2,99 $ de la collection Rebirth relancée en 2016.Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, DC comics a également annoncé le retrait des codes d’accès aux versions numériques ajoutés gratuitement aux versions physiques des comics. Pourtant, ce petit ajout semblait au départ justifier en partie l’augmentation qui avait eu lieu en avril 2017 d’une partie des sorties mensuelles de la collection Rebirth.Quelques séries restent cependant au prix de 2,99 jusqu’à nouvel ordre, précise le site Newsarama . Cela concerne entre autres les comics jeunesse et les titres de la collection « New Age of Heroes » dont Curse of Brimstone, Damage, Immortal Men, New Challengers, Sideways, Silencers, The Terrifics, et The Unexpected.Cette décision est sans grande surprise une conséquence de l’importante diminution du nombre de lecteurs, qui rend nécessaire une révision des budgets au sein de la maison. Mais une augmentation du prix des sorties bimensuelles permettra-t-elle vraiment de séduire à nouveau le public ?