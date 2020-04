Nu avec Picasso, la première incursion en littérature d'Enki Bilal

Quelle est cette main inconnue et surpuissante qui attrape Enki Bilal au beau milieu de la nuit et le projette sur un lit de camp ?

Quel est ce lieu mystérieux et hanté dans lequel il a atterri ?

Qui sont ces créatures, minotaure, cheval ou humains déformés, que l'artiste rencontre en essayant de trouver son chemin dans ce labyrinthe sombre et inquiétant ?

Que lui veulent-elles ? Et dans quel état sortira-t-il de cette incroyable nuit ?



Dans une déambulation hallucinée, Enki Bilal croise tant les personnages de Picasso, ses muses, ses modèles, que le grand maître lui-même et Goya, son idole. Son errance dans les couloirs du Musée Picasso prend la forme d'une rêverie éveillée qui nous fait toucher du doigt l'œuvre du peintre espagnol d'une façon sensorielle et envoûtante, pour aboutir en épiphanie à la présentation de Guernica, la grande toile du maître.

Nu avec Picasso, le texte d'Enki Bilal, détonne dans la collection des éditions Stock, Ma nuit au musée, qui propose à des écrivains de déambuler, de nuit, dans le musée Picasso, à Paris. En effet, il touche au fantastique, indique l'éditeur, enrichi par les illustrations d'Enki Bilal.Né à Belgrade en ex-Yougoslavie, Enki Bilal est l'auteur de nombreux albums de bande dessinée et de livres mêlant l'écrit et l'illustration, traduits dans plusieurs pays. Parmi ses plus célèbres titres, on peut citer : Les Phalanges de l'Ordre Noir et Partie de chasse (avec Pierre Christin), Le Sommeil du Monstre, et tout récemment, la série Bug. Peintre très coté, il expose à Paris et à travers le monde.Enki Bilal est également auteur-réalisateur de trois films de cinéma, scénographe (le ballet Roméo et Juliette, Preljocaj-Prokofiev), et fait des incursions dans le théâtre et l'opéra.[À paraitre 02/06/2020] Enki Bilal - Nu avec Picasso - Stock - 9782234086258