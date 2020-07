Olive et Tom intègrent la Fédération française de Football

Collaborant une nouvelle fois avec le F, Crunchyroll, détenteur des droits sur les petits ponts et les lobs de Captain Tsubasa, lance une nouvelle vague de merchandising. Une collection de produits dérivés était déjà prévue avec Mbappé et Griezmann , annoncé en novembre 2019. Mais Covid oblige, rien n’a vu le jour comme il était prévu.Ce sont pourtant 11 joueurs de l’équipe de France qui vont taper la balle avec les personnages de l’ anime Captain Tsubasa , à travers différents produits : pyjama, tee-shirts, maillots de bain, etc. Des vêtements produits par la marque Kiabi, à destination des enfants donc.Deux autres se joignent à l’équipe, Calego et La plume dorée, qui commercialiseront dès ce mois de juillet d’autres éléments, toujours dans l’univers sportif. Et bien entendu, avec l’Euro 2021, de nouvelles offres verront le jour. Et comme la rentrée approche, on envisagera donc sereinement des trousses et autres ustensiles scolaires…