On ne pilote pas un kart comme on mange une lasagne : Garfield, si !

Familial — comme les portions de lasagnes qu’il engloutit — le jeu propose 16 circuits qui sont inspirés de l’univers du chat, comme le Lac Rochepales ou l’Usine Pastacosi. Et bien entendu huit personnages de la série seront à retrouver : Garfield, Odie, Jon, Nermal, Arlène, Liz, Harry et Squeak.Le célèbre chat Garfield est de retour pour affronter Jon, Odie et leurs amis, dans ce jeu de course où tous les coups sont permis ! Les nombreux personnages et karts proposés (à personnaliser avec des dizaines d’accessoires) auront tous leurs caractéristiques et leur propre style de conduite : choisis stratégiquement celui qui correspondra le mieux à ta façon de jouer et franchis la ligne d’arrivée le premier !Fais le meilleur démarrage sur la ligne de départ et maîtrise les dérapages pour gagner du temps et remporter la victoire.Des objets bonus délirants seront évidemment de la partie, comme l’oreiller ou la baguette magique : ils t’aideront à prendre l’avantage sur tes concurrents. Tu es paresseux comme Garfield ? Prends des raccourcis et double tout le monde grâce à l’objet « ressort » !