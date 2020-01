One Piece aura bel et bien droit à son adaptation en série live action

Attendu depuis 2017, le projet d’une adaptation des aventures de Monkey D. Luffy en live action se sera fait attendre. La plateforme de streaming Netflix a récemment annoncé avoir commandé la série One Piece auprès des studios Tomorrow. C’est donc sans avoir pris une ride, que l’intrépide pirate s’apprête à connaitre une nouvelle vie, en chair et en os, cette fois.



C’est sur le réseau social Twitter que Netflix a confirmé les espérances des fans du manga sur sa potentielle adaptation en live action. Le géant du streaming s'est dévoilé : il a commandé le projet, et la série de 10 épisodes était bel et bien en préparation.

BIG ANNOUNCEMENT: A One Piece live action is in the works! @OnePieceNetflix pic.twitter.com/gnuR5JgmXw

Sur un autre tweet, Eiichirō Oda, auteur de One Pièce, affirme : « Je sais que j’ai parlé de la production de ce film en 2017, mais ces choses prennent du temps ! Le projet progresse lentement en coulisse. Aujourd’hui je peux enfin faire une grande révélation : Netflix, le premier service de streaming au monde, nous apportera son formidable support de production. C’est tellement stimulant !! »« Jusqu’où l’histoire ira-t-elle au cours de ces 10 premiers épisodes ? Qui fera partie du casting !? Patientez encore un petit peu, et restez à l’écoute ! » a-t-il conclu.La plateforme de streaming sera également à la production aux côtés de Tomorrow Studio et Shueisha, la maison d’édition qui publie le manga au Japon.Steven Maeda (Lost : Les Disparus, Lie to me) sera le showrunner du projet. Au scénario, on retrouvera Matt Owens (Marvel’s Luke Cage). Ils seront également tous deux producteurs exécutifs avec Eiichirō Oda, qui veillera donc au plus près du projet, précise Deadline Pour rappel, les premiers épisodes de la série de manga One Piece ont été publiés pour la première fois dans Weekly Shōnen Jump puis regroupée aux éditions Shūeisha. En France, la série est traduite chez Glénat.