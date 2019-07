One Piece aura sa série dérivée, nommée One Piece Academy

Détail de la publicité pour One Piece Academy



À l'instar de celle des comics, l'industrie du manga aime célébrer des anniversaires et ne jamais vraiment mettre un terme aux aventures de ses héros. L'intrépide Monkey D. Luffy se lance donc dans une nouvelle aventure avec One Piece Academy, dans laquelle il se rendra à... l'école. S'il porte toujours son célèbre chapeau et ses non moins fameuses sandales de paille, il porte sur le dos un uniforme scolaire.C'est en tout cas ainsi que le présente une publicité parue dans Weekly Shōnen Jump, plutôt avare en détail, toutefois. Détail amusant, ce spin off « existe déjà » par l'intermédiaire de nombreuses fan fictions qui mélangent les univers de One Piece et de My Hero Academia : toutefois, pour One Piece Academy, le vrai, il n'est pas question d'une telle réunion de licences.Les amateurs de One Piece, outre la série originale, ont déjà de quoi faire : outre l'anime, qui poursuit sa vie, un film One Piece Stampede est attendu pour le 9 août au Japon. Et un autre spin-off, paru ce 22 juillet, est revenu sur la rencontre entre Zoro et Mihawk, montrée pour la première fois dans les tomes 51 et 52 : le tout a été dessiné par Boichi, créateur de Dr. Stone.En France, One Piece est publié par Glénat.