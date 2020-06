One Piece : Luffy roi du monde

Dans un monde ceint de toute part par des océans, la piraterie est une affaire qui marche bien. Surtout que juste avant de mourir le roi des pirates, Gol D. Roger, a mis au défi les aventuriers du monde entier à venir chercher son trésor : toutes les richesses accumulées durant sa vie entière. Une ruée vers l’or mondiale se met en branle, tous veulent mettre la main sur cet inestimable présent que l’on surnomme le « One Piece ».22 ans après la mort de Roger, beaucoup d’apprentis pirates ont jeté l’éponge et on commence à murmurer ici et là que le trésor n’existerait pas, qu’il s’agirait d’un ultime pied de nez de l’empereur des mers à la marine. C’est le moment que choisit Luffy, un jeune garçon au corps élastique, pour se lancer à sa recherche. Ce choix marque le début d’un voyage épique, qui l’amènera à rencontrer amis et ennemis sur des mers de plus en plus dangereuses.

Un classique du Shonen ?



MANGA : One Piece aura droit à son adaptation en série live action

Lorsque l’on jette un bref coup d’œil à la série, One Piece ne semble pas se distinguer radicalement des autres productions japonaises. Comme dans beaucoup de shonen, l’histoire se structure dans un premier temps autour d’objectifs simples : Luffy souhaite devenir le plus grand des pirates, Zorro le plus grand épéiste de tous les temps, Nami a pour rêve de cartographier le monde entier... et les rôles attribués aux personnages, du comic relief au héros idéaliste, ne révolutionnent pas franchement la narration.L’œuvre n’est de plus pas exempte de défauts, et les personnages féminins, aux costumes particulièrement légers, semblent perdre en importance et en complexité avec le temps. Rajoutez à cela une animation pas toujours optimale et certains arcs narratifs qui tirent en longueur et on ne comprend pas tout de suite comment l’œuvre d’Oda a pu devenir un tel phénomène.

Universel et puissant

Un premier élément de réponse tient dans le fait que One Piece se rapproche beaucoup du genre de l’épopée. Un nombre important de commentateurs souligne ainsi les liens que l’œuvre entretient avec l’Odyssée d’Homère.Luffy, comme Ulysse avant lui, vogue sur des flots fantastiques, cerné de toute part pas des entités surnaturelles aux pouvoirs quasi divins.Le garçon de caoutchouc et son équipage vont d’île en île, dans un voyage qui parait sans fin, affronter des épreuves qui les dépassent. Au fil des épisodes, une véritable mythologie prend peu à peu forme et les Océans se peuplent de dieux, de corsaires légendaires et de pirates invincibles. La série contient dans son ADN des thématiques et des histoires innombrables, ce qui permet à Eiichiro Oda d’explorer toujours plus loin son univers sans jamais être redondant.Le manga est de plus peuplé d’éléments à la symbolique forte, comme les fruits du démon, des aliments magiques imaginés par Oda comme des objets censés combler des désirs humains inconscients. Digne héritière des enseignements scolastiques, la communauté de fans n’a de cesse de faire l’exégèse des centaines de pages de l’œuvre d'Eiichiro Oda, la faisant vivre au-delà de ses frontières fictives. Sur internet les théories sont légions, centrées autour du plus grand mystère de tous : que représente le One Piece ?

Un marché florissant

