One Punch Man : Saitama mettra des coups sur consoles et PC

Pas de date de sortie pour ce futur hit, mais d’après la bande-annonce, on peut aisément déduire à l’arrivée d’un jeu avec combattants, arènes et une ambiance assez classique.Rappelons que Saitama, originellement, est un manga puis un anime — pour lequel le rappeur Orelsan avait prêté sa voix dans la version française. Le personnage de Yusuke Murata, publié par Kurokawa et traduit en France par Frédéric Malet. L’anime est de son côté diffusé par Kazé.Le manga avait d’ailleurs dépassé le million d’exemplaires vendus, en octobre 2017 — alors que le tome 1 était sorti en janvier 2016, le tome 2 arrivant deux mois plus tard.