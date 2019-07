Orbital Era, Akira... Un programme chargé pour Katsuhiro Ōtomo

Réalisé par Katsuhiro Ōtomo lui-même, qui a notamment réalisé Steamboy (2004) et Mushishi (2006) depuis Akira (1988), Orbital Era est en cours de production, animé par le studio Sunrise, une filiale de Bandai Namco. Si aucune date de sortie n'a été avancée au cours de la conférence de presse donnée au festival américain Anime Expo, quelques détails ont été révélés sur le scénario du film, signé là aussi par Ōtomo.Orbital Era suivra ainsi une bande de jeunes sur une station spatiale : une colonie humaine doit prochainement s'installer de manière durable. Le long-métrage évoquera la vie dans un monde sans gravité à travers leurs yeux d'adolescents. La bande-annonce a quelque chose d'intrigant, définitivement, entre un teen movie et 2001, Odyssée de l'espace.Katsuhiro Ōtomo ne s'est pas arrêté à Orbital Era : outre une version restaurée 4k de son film Akira, l'auteur s'apprête à se lancer dans une nouvelle production autour de son manga, qui couvrirait cette fois l'intégralité de l'histoire racontée dans sa série. Sachant que l'oeuvre, publiée entre 1984 et 1993, comprend 120 épisodes, la réécriture devrait être importante.Enfin, l'oeuvre complète de Katsuhiro Ōtomo sera célébrée par la publication d'une anthologie de son travail, retraçant les évolutions, références et thématiques depuis 1971, année des premiers travaux significatifs... La sélection sera supervisée par Katsuhiro Ōtomo, avec forces archives inédites, et le tout publié au Japon par Kodansha. Elle sera traduite et disponible à l'international, a assuré l'auteur.via Variety