Oubliez les box de livres, voici le Zoo Bag, un sac avec une BD et des surprises

Avril : diversité sociale BAG BLANC BEUR

Mai : bande de potes BAG STREET BOYS

Juin : LGBT BD C’EST PAS UN GROS MOT

Juillet : vacances AIR BAG

Après huit ans en tant que consultante en agence de marketing-communication, Davanh ouvre une librairie physique à Ménilmontant, qu'elle tient de fin 2013 à août 2015 : aujourd'hui, son activité autour du livre et en particulier de la BD s'est réorientée sur le web uniquement. C'est en effet sur le site Davanh Zoo que les amateurs de bandes dessinées peuvent découvrir sa sélection de bandes dessinées du moment, et passer commande.Pour fidéliser et donner envie de s'offrir des bandes dessinées, la libraire anime de manière très suivie ses comptes sur les réseaux Instagram et Facebook, avec force mises en scène et valorisations des titres.Davahn a mis en place un nouveau concept, depuis quelques mois, au sein de sa boutique en ligne : le Zoo Bag. Comme son nom l'indique, tout part d'un sac, en coton, qui s'apparente à une pochette surprise : chaque mois, la libraire propose un sac au design original — « plus utile qu’une boîte dont vous ne saurez que faire » —, dans lequel le client ou la cliente trouvera une bande dessinée « indépendante, moderne, différente, graphique, audacieuse » ainsi que quelques surprises.Un échantillon de thé, issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable, une friandise et un cadeau surprise viendront finir de remplir ce sac. Pour le commander, il faudra compter 20 €, auxquels s'ajouteront les frais de port, selon la destination (« Je peux l’envoyer à l’étranger sur demande spéciale, mais le client a à sa charge le complément des frais d’envoi », nous précise Davanh).La sélection des bandes dessinées est entièrement personnelle, nous garantit la libraire, au fil de ses coups de cœur et « essentiellement auprès d’éditeurs indépendants ». Pour les plus inquiets, un échange est possible, nous précise la libraire.Le fonctionnement de la librairie est très simple : « Pour le Zoo Bag, je passe une commande ferme de BD chaque mois », détaille Davanh. « Par exemple, pour le mois de mai et le sac Bag Street Boys : les commandes prennent fin le 3 mai, je commande donc à cette date le nombre de Zoo Bag commandé, je ne fais ainsi aucune perte. Je travaille beaucoup avec les éditeurs en direct pour le ZB, mais aussi avec des distributeurs comme Les Belles-Lettres. »Si la BD du mois reste une surprise, voici les prochaines thématiques pour le Zoo Bag :