Paidon, le nouveau manga d'Osamu Tezuka écrit par une intelligence artificielle

Les fans du célèbre mangaka japonais Osamu Tezuka s’étaient résolus à ne plus jamais voir la publication d’un de ses nouveaux titres depuis son décès en 1989. Mais c’était sans compter sur l’intelligence artificielle, qui a créé un manga inspiré de l’univers du créateur d’Astro Boy. Intitulé Paidon, sa sortie a été annoncée pour ce jeudi 27 février.



Imaginer des robots écrire des ouvrages ne relève désormais plus de la science-fiction. Et si cette évolution peut en effrayer certains, estimant qu’il s’agit d’une menace pour les créateurs , pour d’autres, c’est un outil très utile qui peut parfois permettre de ressusciter les géants de la littérature, le temps d’une œuvre.Le manga Paidon a ainsi été crée par une IA, qui a englouti 65 œuvres d'Osamu Tezuka, parmi lesquelles de grands classiques comme Black Jack ou encore Phénix, l’oiseau de feu.Si la machine s’est inspirée des scénarios des œuvres déjà existantes du mangaka pour écrire la trame et s’occuper du dessin, une participation humaine a évidemment été nécessaire. Les collaborateurs ont en effet ajouté quelques détails comme les vêtements des personnages ou des dialogues.D’après les informations révélées par Japan Times, l’histoire du manga devrait se passer à Tokyo en 2030 et suivrait un duo assez surprenant, un philosophe sans-abri et un oiseau robotique, pour enquêter sur des crimes étranges.« J’ai toujours été triste quand je croisais des fans de mon père et qu’ils me disaient que plus jamais ils ne pourraient apprécier la sortie d’un de ses nouveaux mangas », a déclaré son fils, Makoto Tezuka, lors d’une conférence de presse à Tokyo.« L’IA a permis de rendre possible cela. Et puis, c’est exactement le genre de monde que l’on retrouve dans l’univers de Tezuka. »