Parasite, le film de Bong Joon-ho, bientôt une bande dessinée

« Une bande dessinée en story-boards » : l'intitulé de l'ouvrage en résume toute la substance, à nouveau soulignée par l'éditeur américain Grand Central Publishing (Hachette). « Accompagnés par les dialogues du film, les story-boards que [Bong Joon-ho] a dessiné rendent compte de toute l'histoire du film », indique ainsi la maison d'édition dans sa présentation de l'ouvrage.Le livre, publié le 19 mai prochain, sera particulièrement intéressant pour les cinéphiles et les autres, note l'éditeur, dans la mesure où le réalisateur organise ses plans de manière à rester très fidèle à ses story-boards. Parasite, la bande dessinée, sera enrichie d'une introduction signée par le réalisateur, mais aussi d'une sélection de dessins préparatoires et de photographies.Lors de la dernière cérémonie des Oscars, Parasite devint le premier film à remporter à la fois l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur film international : seul Donald Trump s'en est offusqué, depuis.via It's nice that