Parasite : vous pensiez être toujours au top de la chaine alimentaire ?

Depuis des milliers d’années, l’Homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Jusqu’au jour où de mystérieuses sphères, abritant d’étranges parasites, se répandent un peu partout sur Terre.Rapidement, les entités prennent possession de certains habitants. Nul ne sait d’où elles viennent, mais ce qui semble certain, c’est qu’elles sont là pour débarrasser le monde de l’espèce humaine.En parallèle, voici qu'arrive Neo Parasite... Douze grands auteurs se sont rassemblés pour créer cette anthologie officielle autour de l’oeuvre culte Parasite. Suite, spin-off, mélange d’univers, aspects non évoqués dans le manga... Chaque auteur a rendu hommage au manga de Iwaaki à sa façon : réflexion sur l’humanité par Moto Hagio, combats militaires par Ryoji Minagawa, parodie érotique par Akira Hiramoto (Prison School), ou improbable fusion de Lucy et Miggy par Hiro Mashima (Fairy Tail)...L’univers de Parasite est décidément un très bon point de départ pour développer son imagination !Parasite – trad. David Deleule – Glénat - 9782344039595 – 10,75 €Neo Parasite – trad. Davide Deleule – Glénat - 9782344039670 – 10,75 €